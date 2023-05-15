Доллар в Украине может подорожать уже в начале лета: в чем причина

Все зависит от решения Нацбанка, уверен эксперт

Курс доллара в Украине в начале лета может сомневаться. Часть экспертов считает, что это связано с изменениями налогообложения горючего. Однако другие видят в этом обратную перспективу – уменьшение спроса на валюту.

Об этом говорит экономический эксперт Борис Кушнирук. Он отметил, что при удорожании горючего может сократиться на него спрос и соответственно спрос на валюту, необходимую для покупки. Стоимость доллара может вырасти, если Нацбанк отпустит курс, как это было условлено с МВФ. Эксперт считает, что свободное ценообразование нужно осуществлять в нормальных условиях, а не когда в Украине экспорт вдвое меньше импорта.

Относительно курса в начале лета, именно от НБУ будет зависеть или обесценится наличная гривна к доллару. При плановой девальвации курс снизится на 3-5%, однако с самого начала может быть еще сильнее.

Сейчас в Украине курс валют таки (на наличном рынке, в среднем по стране):

доллар США — 37,65/37,73 грн,

евро — 41,02/41,25 грн.

Курс валют в Украине

Ранее Кушнирук отмечал, что если решение НБУ будет отложено до июля, то в лето Украина войдет примерно с таким курсом, как есть. В предпоследнюю неделю мая также не стоит ждать резких скачков курса.