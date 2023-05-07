Курс доллара к лету может измениться: названо главное условие

Эксперт рассказал, чего ожидать от курс доллара в ближайшее время

К лету курс доллара останется стабильным, но в ситуацию может вмешаться остановка "зернового соглашения".

Как заявил в комментарии "Обозревателю" старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский, в случае приостановки соглашения стоимость валюты может вырасти примерно на 1 гривну.

По словам специалиста, на данный момент курс доллара в Украине зависит больше всего от объемов международной помощи Украине.

"Думаю, на курс не очень повлияет это, потому что он зависит от баланса поступления иностранной валюты и расходования на импорт товаров, а большую часть поступлений составляют гранты и кредиты от наших партнеров. Это гораздо больше поступлений, чем те, которые может получить Украина благодаря" зерновому соглашению". Я думаю, что существенных изменений не будет", – отметил он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 мая

По данным финансового портала "Минфин", сегодня американская валюта будет стоить 37,60 гривны (цена не изменилась со вчера), продажа обойдется в 37,69 гривны (цена также не поменялась).

Ранее "Телеграф" писал о том, чего ждать от курсов доллара и евро до конца мая.