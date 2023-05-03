Курс доллара в первой половине мая: ждать ли украинцам сюрпризов

Банкир Анна Золотько озвучила прогноз по курсу доллара в Украине на первую половину мая

Ситуация на валютном рынке в первой половине мая будет схожа с той, которая была в конце апреля. Общий тренд по укреплению наличного курса будет сохраняться, хотя его динамика вряд ли будет очень значительной, а первая неделя мая может встретить нас тенденцией к росту.

Такой прогноз озвучила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, пишет 24 канал.

"В первые несколько дней на прошлой неделе гривна достаточно динамично укреплялась, реагируя на частичную либерализацию валютных ограничений, в частности, расширение лимита продажи наличной валюты через кассы банков. Крупные системные банки, пользуясь этим решением, начали снижать стоимость наличного доллара, чтобы предложить украинцам конкурентные условия приобретения валюты, чем спровоцировали снижение курса в целом на рынке до 37,65–37,7 гривны за доллар", — сказала банкир.

По ее словам, к концу недели курс был в коридоре 37,75–37,85 гривны за доллар. Подобная ситуация, вероятно, будет происходить на рынке и до конца первой недели мая.

"С одной стороны, для банков такие операции требуют дополнительного объема банкнот иностранной валюты, с другой, разница между курсами купли и продажи валюты у них значительно больше. Следовательно, снижение курса продаж приводит и к падению курса покупки валюты, что автоматически приводит к падению объемов приобретенной у населения валюты. Ведь последний показатель является одной из составляющих расчета лимита продаж валюты населению", – объяснила Золотько.

Эксперт подчеркнула, что рынок и дальше будет искать новый баланс, отталкиваясь от отметки 37,8 грн/долл. В течение следующей недели курс продажи наличного доллара будет колебаться в пределах 37,4–38,1 гривны за доллар.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 3 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 37,90 (продажа). Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,80 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Елена Коробкова рассказала, чего украинцам ждать от курса этой весной и может ли быть в мае доллар по 40 грн.