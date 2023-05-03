Курс долара у першій половині травня: чи чекати українцям сюрпризів

Банкір Ганна Золотько озвучила прогноз щодо курсу долара в Україні на першу половину травня

Ситуація на валютному ринку в першій половині травня буде схожа на ту, яка була наприкінці квітня. Загальний тренд зі зміцнення готівкового курсу зберігатиметься, хоча його динаміка навряд чи буде дуже значною, а перший тиждень травня може зустріти нас тенденцією до зростання.

Такий прогноз озвучила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, пише 24 канал.

"У перші кілька днів минулого тижня гривня досить динамічно зміцнювалася, реагуючи на часткову лібералізацію валютних обмежень, зокрема розширення ліміту продажу готівкової валюти через каси банків. Великі системні банки, користуючись цим рішенням, почали знижувати вартість готівкового долара, щоб запропонувати українцям конкуренти умови придбання валюти, чим спровокували зниження курсу загалом на ринку до 37,65–37,7 гривні за долар", — сказала банкір.

За її словами, до кінця тижня курс був у коридорі 37,75–37,85 гривні за долар. Подібна ситуація, ймовірно, відбуватиметься на ринку і до кінця першого тижня травня.

"З одного боку, для банків такі операції вимагають додаткового обсягу банкнот іноземної валюти, з іншого, різниця між курсами купівлі та продажу валюти у них значно більша. Отже, зниження курсу продажів призводить і до падіння курсу купівлі валюти, що автоматично призводить до падіння обсягів придбаної у населення валюти. Оскільки останній показник є однією зі складових розрахунку ліміту продажу валюти населенню", – пояснила Золотько.

Експерт наголосила, що ринок і надалі шукатиме новий баланс, відштовхуючись від позначки 37,8 грн/дол. Протягом наступного тижня курс продажу готівкового долара коливатиметься в межах 37,4–38,1 гривні за долар.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 3 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) і 37,90 (продаж). Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт Олена Коробкова розповіла, чого українцям чекати від курсу цієї весни й чи може бути у травні долар по 40 грн.