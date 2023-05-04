Доллар и евро в Украине: что из них подорожает в мае

Эксперт рассказал, какими будут курс доллара и евро в мае

В мае 2023 года не стоит ждать радикальных изменений на валютном рынке, хотя небольшой рост курса евро все же возможен.

Такое мнение в комментарии ТСН озвучил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его прогнозу, курс будет "топтаться" в определенном валютном коридоре на протяжении всего месяца.

"У нас есть валютный коридор 37-38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этом месяце. Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-то радикальных изменений на валютном рынке", — сказал он.

При этом эксперт прогнозирует, что доллар все же девальвирует в отношении европейской валюты и ситуация не изменится в ближайшее время.

Охрименко подчеркнул, что в начале года тенденция была более очевидной, но сейчас девальвация происходит гораздо медленнее.

"Могу сказать, что евро будет дорожать и в мае, но не так быстро, как в начале года", – завершил он.

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