Долар та євро в Україні: що з них подорожчає у травні

Експерт розповів, якими будуть курси долара та євро у травні

У травні 2023 року не варто чекати радикальних змін на валютному ринку, хоча невелике зростання курсу євро все ж таки можливе.

Таку думку у коментарі ТСН озвучив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

За його прогнозом, курс "топтатиметься" у певному валютному коридорі протягом усього місяця.

"У нас є валютний коридор 37-38 гривень за долар. Ось у ньому курс і "топтатиметься" цього місяця. Гойдалки будуть — від і до. У нас не намічається якихось радикальних змін на валютному ринку", — сказав він.

При цьому експерт прогнозує, що долар все ж таки девальвує щодо європейської валюти і ситуація не зміниться найближчим часом.

Охріменко підкреслив, що на початку року тенденція була очевиднішою, але зараз девальвація відбувається набагато повільніше.

"Можу сказати, що євро дорожчатиме і в травні, але не так швидко, як на початку року", - додав він.

Курс долара на 4 травня

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом валют в Україні у першій половині травня цього року.