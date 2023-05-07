Курс долара до літа може змінитися: названо головну умову

Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара найближчим часом

До літа курс долара залишиться стабільним, але в ситуацію може втрутитись зупинка "зернової угоди".

Як заявив у коментарі "Обозревателю" старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський, у разі припинення угоди вартість валюти може зрости приблизно на 1 гривню.

За словами фахівця, зараз курс долара в Україні найбільше залежить від обсягів міжнародної допомоги Україні.

"Думаю, на курс не дуже вплине це, тому що він залежить від балансу надходження іноземної валюти та витрачання на імпорт товарів, а більшу частину надходжень складають гранти та кредити від наших партнерів. Це набагато більше надходжень, ніж ті, які може отримати Україна завдяки "зерновій угоді". Я думаю, що істотних змін не буде", — зазначив він.

Курс долара в Україні станом на 7 травня

За даними фінансового порталу "Мінфін", сьогодні американська валюта коштуватиме 37,60 гривні (ціна не змінилася з вчора), у продажі долар буде по 37,69 гривні (ціна також не змінилася).

Раніше "Телеграф" писав про те, чого чекати від курсів долара та євро до кінця травня.