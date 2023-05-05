"Гойдалки будуть, але...": експерти розповіли, чого чекати від курсу долара у травні

Експерти Олександр Савченко та Олександр Охріменко зробили прогноз щодо курсу долара в Україні на травень

У травні можуть статися коливання курсу долара. Проте значних змін не варто очікувати. Експерти докладно розповіли, на що чекати від валютного ринку в останній місяць весни.

Професор та ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що зараз немає жодних причин для різкої зміни курсу долара до гривні. Однак, зміни можуть відбутися, коли Нацбанк перейде до певної лібералізації курсу. Про це пише ТСН.

Тоді є небезпека, що курс може вагатися. Все залежатиме від того, скільки Нацбанк викидатиме валюти на ринок — більше чи менше.

"Важливим та основним для нас також залишається політичний чинник – фінансова підтримка України від держав-партнерів. Якщо будуть успіхи на фронті та оптимізм щодо швидкого закінчення війни, то гривня буде стабільною і навіть зможе трохи зміцнитися. Курс може бути в районі 36,9 — 37 гривень за долар. Але якщо наш контрнаступ не буде вдалим, тоді варто очікувати послаблення гривні", — зазначив Савченко.

Водночас, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко дотримується іншої думки і не вважає, що політика не може сильно вплинути на курс долара.

"У нас є валютний коридор 37 — 38 гривень за долар. Ось у ньому курс і "топтатиметься" цього місяця. Гойдалки будуть — від і до. новини, які періодично з’являються, але вони на курс радикально не впливають", — сказав він.

Експерт підкреслив, що обсяги обміну валюти з початку 2023 року знизилися на 30%.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 5 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 37,90 (продаж). Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,80 (продаж). У той же час, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економічний експерт Сергій Фурса розповіла українцям, чого чекати від курсу долара до кінця весни.