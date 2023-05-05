"Качели будут, но...": эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара в мае

Эксперты Александр Савченко и Александр Охрименко сделали прогноз по курсу доллара в Украине на май

В мае могут произойти колебания курса доллара. Однако значительных изменений ожидать не стоит. Эксперты подробно рассказали, чего ждать от валютного рынка в последний месяц весны.

Профессор и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что сейчас нет никаких причин для резкого изменения курса доллара к гривне. Однако изменений могут произойти, когда Нацбанк перейдет к определенной либерализации курса. Об этом пишет ТСН.

Тогда есть опасность, что курс может колебаться. Все будет зависеть от того, сколько Нацбанк будет выбрасывать валюты на рынок — больше или меньше.

"Важным и основным для нас также остается политический фактор – финансовая поддержка Украины от государств-партнеров. Если будут успехи на фронте и оптимизм по поводу быстрого окончания войны, то гривна будет стабильной и даже сможет немного укрепиться. Курс может быть в районе 36,9 – 37 гривен за доллар. Но если наше контрнаступление не будет удачным, тогда стоит ожидать ослабления гривны", — отметил Савченко.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко придерживается другого мнения и не считает, что политика не может сильно повлиять на курс доллара.

"У нас есть валютный коридор 37 – 38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этот месяц. Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-либо радикальных изменений на валютном рынке. Конечно, есть важные новости, которые периодически появляются, но они на курс радикально не влияют", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что объемы обмена валюты с начата 2023 года снизились на 30%

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 5 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 37,90 (продажа). Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,80 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономический эксперт Сергей Фурса рассказала украинцам, чего ждать от курса доллара к концу весны.