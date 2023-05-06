Долар в обмінниках призупинив падіння: чи зберігатиметься тенденція здешевшання у травні

Валюта в обмінниках перебуває на рівні вчорашніх позначок

Упродовж останніх тижнів ситуація на валютному ринку України демонструє стабільність. Ба більше, американський долар поступово падає в ціні, а от національна валюта — гривня, лише укріплюється. Згідно з прогнозами експертів, різких стрибків валюти найближчим часом чекати не варто, долар США утримуватиметься в межах коридору 37,65 – 37,7 гривні за один "зелений".

Як у коментарі для "biz.today.ua" банкір Ганна Золотько, тенденція зміцнення гривні спостерігається ще з квітня. Це відбувається з огляду на розширення ліміту продажу готівкової валюти у банківських касах.

"Великі системні банки почали знижувати вартість готівкового долара, щоб запропонувати українцям конкурентні умови придбання валюти, чим спровокували зниження курсу до 37,65 – 37,7 гривні за долар", — пояснила вона.

За словами експертки, через посилення конкуренції між банками та обмінниками, загальний тренд зі зміцнення готівкового курсу долара США утримуватиметься й надалі. Згідно з її прогнозом в Україні курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,1 грн за долар.

Що з цінами на валюту сьогодні

У суботу, 6 травня, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар США при купівлі упродовж доби коштуватиме 37,60 гривень (ціна не змінилася з п'ятниці). Водночас продаж обійдеться сьогодні у 37,69 гривні, що на одну копійку менше, аніж учора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати від курсів долара та євро до кінця травня.