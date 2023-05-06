Доллар в обменниках приостановил падение: будет ли сохраняться тенденция удешевления в мае

Валюта в обменниках находится на уровне вчерашних меток

В последние недели ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует стабильность. Более того, американский доллар постепенно падает в цене, а вот национальная валюта — гривна, только укрепляется. Согласно прогнозам экспертов, резких скачков валюты в ближайшее время ждать не стоит, доллар США будет удерживаться в пределах коридора 37,65 — 37,7 гривны за один "зеленый".

Как в комментарии для "biz.today.ua" банкир Анна Золотько, тенденция укрепления гривны наблюдается еще с апреля. Это происходит с учетом расширения лимита продаж наличной валюты в банковских кассах.

"Большие системные банки начали снижать стоимость наличного доллара, чтобы предложить украинцам конкурентные условия приобретения валюты, чем спровоцировали снижение курса до 37,65 – 37,7 гривны за доллар", – пояснила она.

По словам эксперта, из-за усиления конкуренции между банками и обменниками, общий тренд по укреплению наличного курса доллара США будет удерживаться и дальше. Согласно ее прогнозу, в Украине курс будет колебаться в пределах 37,4 – 38,1 грн за доллар.

Что с ценами на валюту сегодня

В субботу, 6 мая, по данным финансового портала "Минфин", доллар США при покупке в сутки будет стоить 37,60 гривны (цена не изменилась с пятницы). В то же время продажа обойдется сегодня в 37,69 гривны, что на одну копейку меньше, чем вчера.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от курсов доллара и евро до конца мая.