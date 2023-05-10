Доллар может существенно подорожать уже в мае: в чем причина

Спрос на доллар будет превалировать над предложением, считает эксперт

Пока часть экспертов готовится к колебаниям стоимости доллара на наличном рынке на 20-50 копеек, некоторые прогнозируют существенное повышение. Так, на 40 грн прогнозирует рост доллара в мае председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

В комментарии 24 канала она отметила, что вероятнее всего спрос будет преобладать над предложением, а цена в 40 грн может появиться уже в мае. Одной из причин такого роста стоимости американской валюты является возврат к довоенной системе налогообложения горючего, считает эксперт. По ее мнению, это приведет к импорту в Украину горючего по старым ценам.

В то же время на укрепление гривны работают украинские аграрии. Они продают иностранную валюту для своей посевной независимо от курса, что положительно влияет на стабильность национальной валюты. В настоящее время курс валют в Украине на наличном рынке:

доллар — 37,67/37,76 грн,

евро — 41,35/41,50 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на стоимость украинской валюты влияет не только объем международной помощи Украины, но и зерновое соглашение. Если оно будет прекращена, стоимость валюты вырастет примерно на гривну.