Долар в Україні може здорожчати вже на початку літа: в чому причина

Все залежить від рішення Нацбанку, впевнений експерт

Курс долара в Україні на початку літа може коливатися. Частина експертів вважає, що це пов'язано зі змінами оподаткування пального. Однак інші вбачають в цьому зворотню перспективу — зменшення попиту на валюту.

Про це каже економічний експерт Борис Кушнірук. Він зазначив, що при здорожчанні пального може скоротитися на нього попит і відповідно попит на валюту, потрібну для придбання. Вартість долара може зрости, якщо Нацбанк відпустить курс, як це було домовлено з МВФ. Експерт вважає, що вільне ціноутворення потрібно здійснювати в нормальних умовах, а не коли в Україні експорт вдвічі менший за імпорт.

Щодо курсу на початку літа, то саме від НБУ залежатиме чи знеціниться готівкова гривня до долара. При плановій девальвації курс знизиться на 3-5%, однак з самого початку може ще сильніше.

Наразі в Україні курс валют таки (на готівковому ринку, в середньому по країні):

долар США — 37,65 / 37,73 грн,

євро — 41,02/ 41,25 грн.

Курс валют в Україні

Раніше Кушнірук зазначав, що якщо рішення НБУ буде відкладене до липня, то в літо Україна ввійде приблизно з таким курсом як є. В передостанній тиждень травня також не варто чекати різких стрибків курсу.