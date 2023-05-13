Що буде з курсом долара влітку: економіст озвучив два варіанти

Гривня залишиться стабільною й влітку, але лише за однієї умови

Незважаючи на повномасштабну війну з російськими окупантами, на валютному ринку України не відбувається суттєвих коливань. Влітку українська національна валюта також залишиться стабільною, але за певних умов.

Про це розповів економічний експерт Борис Кушнірук, пише "24 канал".

За його словами, якщо відбудеться планова девальвація нацвалюти, це може спричинити відповідне знецінення готівкової гривні до долара.

Однак якщо це рішення буде відкладено до липня, то в червні ситуація з курсом не зміниться і він залишиться приблизно на тому ж рівні, що і зараз.

За даними фінансового порталу "Мінфін", станом на 13 травня курс валют в Україні на готівковому ринку такий:

долар — 37,67/37,75 грн;

— 37,67/37,75 грн; євро — 41,07/41,31 грн.

Як раніше розповідав "Телеграф", до кінця весни аналітики не очікують на різкі коливання готівкового курсу долара: він залежить від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів. Якщо ж "зернова угода" не буде продовжена, це негативно позначиться на гривні, але навіть у цьому випадку, на думку фахівців, "катастрофи" не станеться.