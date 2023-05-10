Долар може суттєво здорожчати вже в травні: в чому причина

Попит на долар буде превалювати над пропозицією, вважає експертка

Поки частина експертів готується до коливань вартості долара на готівковому ринку на 20-50 копійок, деякі прогнозують суттєве підвищення. Так, на 40 грн прогнозує зростання долара в травні голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

У коментарі 24 каналу вона зазначила, що найімовірніше попит буде переважати над пропозицією, а ціна в 40 грн може з'явитися вже у травні. Однією з причин такого зростання вартості американської валюти є повернення до довоєнної системи оподаткування пального, вважає експертка. На її думку, це призведе до імпорту в Україну пального за старими цінами.

Водночас на зміцнення гривнів працюють українські аграрії. Вони продають іноземну валюту для своєї посівної в незалежності від курсу, що позитивно впливає на стабільність національної валюти. Наразі курс валют в Україні на готівковому ринку:

долар — 37,67/37,76 грн,

євро — 41,35/41,50 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що на вартість української валюти впливає не тільки обсяг міжнародної допомоги України, а й зернова угода. Якщо вона буде припинена, вартість валюти зросте приблизно на гривню.