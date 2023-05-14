Курс може коливатися, але є одне але: що буде з доларом у найближчі дні

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара на наступний тиждень

Ситуація на валютному ринку України наступного тижня, у період з 15 по 21 травня, залишиться стабільною. Курс долара може коливатися, але лише в межах кількох копійок.

Такий прогноз зробив доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков, пише сайт Pro Гроші.

За його словами, минулого тижня різких стрибків курсу не спостерігалося і, найімовірніше, з 15 по 21 травня курсові показники залишатимуться у тих самих параметрах.

"Загалом у нас зараз є достатня кількість іноземної валюти, щоб задовольнити потреби наших громадян у купівлі долара. Тобто, для того, щоб курс суттєво змінився, наприклад, зріс на 20-30 гривень, попит на валюту має бути шалений, а він поки що достатньо помірний і прогнозований", — сказав економіст.

Олексій Плотніков зазначає, що зараз немає підстав стверджувати, що наступного тижня відбудуться суттєві зміни на валютному ринку. Курс, згідно з прогнозом експерта, залишиться в межах 37-38 гривень за долар.

Наразі Україна отримує грошову допомогу від західних партнерів, різні гранти та кредити, і своєю чергою іноземної валюти у нашій країні достатньо. Це говорить про те, що жодних суттєвих змін не передбачено.

"Поки шаленого попиту на валюту немає, тому можна навіть не говорити про те, що станеться щось непередбачуване", — додав Плотніков.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 14 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,82 (продаж). Готівковий курс — 37,66 (купівля) та 37,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Курс долара в Україні 14 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів українцям, чи подорожчає долар, чи євро в нашій країні у травні.