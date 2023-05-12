Чи перевалить долар за 38 гривень: українцям дали прогноз на найближчі дні

Банкір озвучила прогноз щодо курсу долара до 14 травня

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня не дасть неприємних сюрпризів. Найближчими днями готівковий курс продовжуватиме штовхати вниз конкуренцію на ринку. Проте значної динаміки при цьому не спостерігатиметься.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, пише 24 канал.

У перший тиждень травня готівкова гривня тримала курс на зміцнення і за сім днів зросла на 10 копійок — 37,6–37,65 гривні за долар.

"Ці тенденції в основному спровоковані двома великими системними банками, які особливо сильно конкурують з небанківськими обмінниками за попит населення на валюту. продажу іноземної валюти — минулого тижня вона значно скоротилася", — сказала банкір.

За словами Золотько, до кінця поточного тижня, 14 травня, значної динаміки на валютному ринку не варто очікувати. Цими днями, найімовірніше, буде продовження вже заданої тенденції.

"На мій погляд, найближчими днями вартість готівкового долара коливатиметься в рамках 37,3–37,9 гривні за долар" – вважає Ганна Золотько.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 12 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,82 (продаж). Готівковий курс — 37,65 (купівля) та 37,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банкір Сергій Фурса розповів, яким буде курс долара в Україні до літа 2023 року.