Что будет с курсом доллара летом: экономист озвучил два варианта

Гривна останется стабильной и летом, но только при одном условии

Несмотря на полномасштабную войну с российскими оккупантами, на валютном рынке Украины не происходит существенных колебаний. Летом украинская национальная валюта также останется стабильной, но при определенных условиях.

Об этом рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук, пишет "24 Канал".

По его словам, если произойдет плановая девальвация нацвалюты, это может привести к соответствующему обесценению наличной гривны к доллару.

Однако, если это решение будет отложено до июля, то в июне ситуация с курсом не изменится и он останется приблизительно на том же уровне, что и сейчас.

По данным финансового портала "Минфин", по состоянию на 13 мая курс валют в Украине на наличном рынке такой:

доллар — 37,67/37,75 грн;

— 37,67/37,75 грн; евро — 41,07/41,31 грн.

Как ранее рассказывал "Телеграф", до конца весны аналитики не ожидают резких колебаний наличного курса доллара: он зависит от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров. Если же "зерновое соглашение" не будет продлено, это негативно скажется на гривне, но даже в этом случае, по мнению специалистов, "катастрофы" не произойдет.