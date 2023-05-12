Перевалит ли доллар за 38 гривен: украинцам дали прогноз на ближайшие дни

Банкир озвучила прогноз по курсу доллара до 14 мая

Курс доллара в Украине до конца текущей недели не преподнесёт неприятных сюрпризов. В ближайшие дни наличный курс продолжит толкать вниз конкуренцию на рынке. Однако значительная динамика при этом наблюдаться не будет.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, пишет 24 канал.

В первую неделю мая наличная гривна держала курс на укрепление и за семь дней выросла на 10 копеек — 37,6–37,65 гривны за доллар

"Эти тенденции в основном спровоцированы двумя крупными системными банками, которые особенно сильно конкурируют с небанковскими обменниками за спрос населения на валюту. Но и другие банки также вынуждены реагировать на усиление конкуренции на наличном рынке, что, в частности, отражается в разнице между курсами покупки и продажи иностранной валюты – на прошлой неделе она значительно сократилась", — сказала банкир.

По словам Золотько, до конца текущей недели, 14 мая, значительной динамики на валютном рынке ожидать не стоит. В эти дни, вероятнее всего, будет продолжение уже заданной тенденции.

"На мой взгляд, в ближайшие дни стоимость наличного доллара будет колебаться в рамках 37,3–37,9 гривны за доллар"– считает Анна Золотько.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 12 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,40 грн (покупка) и 37,82 (продажа). Наличный курс — 37,65 (покупка) и 37,74 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что банкир Сергей Фурса рассказал, каким будет курс доллара в Украине до лета 2023.