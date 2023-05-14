Курс может колебаться, но есть одно но: что будет с долларом в ближайшие дни

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара на следующую неделю

Ситуация на валютном рынке Украины на следующей недели, в период с 15 по 21 мая, останется стабильной. Курс доллара может колебаться, но только в пределах нескольких копеек.

Такой прогноз сделал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, пишет сайт Pro Гроші.

По его словам, на прошлой неделе резких скачков курса не наблюдалось и, вероятнее всего, с 15 по 21 мая курсовые показатели будут оставаться в тех же параметрах.

"Вообще у нас сейчас есть достаточное количество иностранной валюты, чтобы удовлетворить потребности наших граждан в покупке доллара. То есть, для того чтобы курс существенно изменился, например, вырос на 20-30 гривен, спрос на валюту должен быть безумный, а он пока достаточно умеренный и прогнозируемый", — сказал экономист.

Алексей Плотников отмечает, что сейчас нет оснований утверждать, что на следующей неделе произойдут существенные изменения на валютном рынке. Курс, согласно прогнозу эксперта, останется в пределах 37-38 гривен за доллар.

Сейчас Украина получает денежную помощь от западных партнеров, различные гранты и кредиты, и в свою очередь иностранной валюты в нашей стране достаточно. Это говорит о том, что никаких существенных изменений не предвещается.

"Пока безумного спроса на валюту нет, поэтому можно даже не говорить о том, что произойдет что-то непредсказуемое", – добавил Плотников.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 14 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,40 грн (покупка) и 37,82 (продажа). Наличный курс — 37,66 (покупка) и 37,74 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине 14 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал украинцам, подорожает ли доллар или евро в нашей стране в мае.