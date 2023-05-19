Є тенденція до зниження: чого українцям чекати від курсу долара на початку літа

Експерт розповів, чи є зараз передумови для різкого стрибка курсу

На початку літа цього року на валютному ринку України значних змін не очікується. Долар тим часом рухатиметься у бік офіційного курсу.

Таку думку висловив фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетьман, пише 24 канал.

За його словами, максимальні коливання курсу — одна гривня у різні боки. Таким чином, зазначив Гетьман, курс установиться на рівні 36,6 гривні за долар.

"Долар буде стабільний. Я не бачу зараз якихось передумов для скаженого стрибка – немає жодних факторів, які б це спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс перебуватиме на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня у різні боки", — прогнозує експерт.

Також він додав, що наразі простежується тенденція до зниження готівкового курсу долара. Очікується, що він зрівняється з офіційним.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 19 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 37,65 (продаж). Готівковий курс — 37,35 (купівля) та 37,44 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економічний експерт Сергій Фурса розповів, що буде з доларом в Україні до кінця весни.