Долар не підніметься вище за цю межу: з'явився прогноз на найближчий тиждень

Ситуація на ринку валюти стабільна

Коливання курсу долара в травні можуть бути відчутнішими ніж раніше. Однак різкого здорожчання чекати не варто. На вартість американської валюти впливає розширений ліміт з продажу готівки населенню, який Нацбанк впровадив у квітні.

Таку думку озвучила 24 каналу директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. Вона вважає, що найближчими днями курс наближатиметься до офіційного. Прогноз експертки на тиждень, що триває — коливання вартості валюти в межах 37,4 — 37,9 грн за долар США.

На її думку, це свідчить про збалансованість ринку. На 17 травня вартість долара за даними сайту Minfin:

в середньому в банках — 37,35/ 37,8 грн,

в середньому на готівковому ринку — 37,52/ 37,6 грн.

Курс валют в Україні

Інший експерт Олексій Козирєв раніше давав ширший коридор вартості готівкового долара 37,25 — 37,95 грн. На його думку, в банках верхня межа ціни буде ще вищою і вартість продажу може перевищити 38 грн та сягти 38,15 грн за долар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що здорожчання американської валюти можливо вже на початку літа. Залежить це від кількох факторів, зокрема продовження зернової угоди, термін якої спливає 18 травня.