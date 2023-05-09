Потрібно звикати: чого очікувати від курсу долара в травні

Різкого падіння гривні не очікується

Важливою умовою стабільності долара лишається продовження зернової угоди. Окрім цього на курс може вплинути зниження експорту через проблеми із вивезенням агропродуктів до ЄС та активізацію обстрілів та військових дій.

В такому випадку, як вважає економічний експерт Олександр Хмелевський, це може привести до зниження валютних резервів, але не викличе девальвації гривні. Інші фахівці вважають, що коливання невідворотні.

Зокрема ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що на ринку буде більше курсових коливань і хоча в цьому немає нічого страшного, потрібно звикати. "Просто коливання на ринку будуть динамічнішими, ніж це було раніше", — сказав він.

На 9 травня курс долара на готівковому ринку трохи зріс. За американську валюту просять 37,60/37,68 грн. Середній курс в банках 37,3/37,8 грн. За євро на готівковому ринку хочуть 41,35/41,52 грн, вартість цієї валюти трохи впала. У банках євро вартує 41,05/41,6 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" публікував думку аналітика Олексія Козирєва, що до кінця тижня 14 травня долар на готівковому ринку коливатиметься не більш як на 50 копійок. Тоді як стрибки євро очікуються в межах однієї гривні.