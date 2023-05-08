Чи чекати на сюрпризи від долара? Яким буде курс в Україні у найближчі дні

Експерт розповів, яким буде курс долара найближчим часом

Найближчими днями в Україні не варто очікувати значних змін курсу долара щодо гривні.

Такий прогноз у своїй колонці на сайті Minfin.com.ua надав аналітик Олексій Козирєв.

За його очікуваннями, на міжбанку безготівковий долар залишиться в межах коридору від 36,5686 до 36,9343 гривні цього тижня. Водночас співвідношення євро-долар залишиться у межах коридору від 1,094 до 1,113 долара за євро.

На готівковому ринку коливання долара не перевищать 20-50 копійок, тоді як курс євро може змінюватися максимум у межах 1 гривні.

Експерт прогнозує, що цього тижня курс готівкового долара у більшості банків буде в межах коридору купівлі та продажу від 37,05 до 38,10 гривень. В обмінниках фінансових компаній коридор становитиме від 37,30 до 37,95 грн.

Курс долара в Україні на 8 травня

Раніше Телеграф писав про прогноз на курс долара в Україні від фінансового експерта Олени Коробкової. Вона розповіла, чого українцям чекати від курсу цієї весни і чи може бути у травні долар по 40 грн.