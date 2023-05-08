Ждать ли сюрпризов от доллара? Каким будет курс в Украине в ближайшие дни

Эксперт рассказал, каким будет курс доллара в ближайшее время

В ближайшие дни в Украине не стоит ожидать значительных изменений курса доллара по отношению к гривне.

Такой прогноз в своей колонке на сайте Minfin.com.ua дал аналитик Алексей Козырев.

По его ожиданиям, на межбанке безналичный доллар останется в пределах коридора от 36,5686 до 36,9343 гривны на этой неделе. В то же время соотношение евро-доллар останется в пределах коридора от 1,094 до 1,113 доллара за евро.

На наличном рынке колебания доллара не превысят 20-50 копеек, в то время как курс евро может меняться максимум в пределах 1 гривны.

Эксперт прогнозирует, что на этой неделе курс наличного доллара в большинстве банков будет в пределах коридора покупки и продажи от 37,05 до 38,10 гривен. В обменниках финансовых компаний коридор составит от 37,30 до 37,95 грн.

Курс доллара в Украине на 8 мая

Ранее "Телеграф" писал о прогнозе на курс доллара в Украине от финансового эксперта Елены Коробковой. Она рассказала, чего украинцам ждать от курса этой весной и может ли быть в мае доллар по 40 грн.