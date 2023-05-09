Надо привыкать: чего ожидать от курса доллара в мае

Резкого падения гривны не ожидается

Важным условием стабильности доллара остается продолжение зерновой сделки. Кроме этого, на курс может повлиять снижение экспорта из-за проблем с вывозом агропродуктов в ЕС и активизации обстрелов и военных действий.

В таком случае, как считает экономический эксперт Александр Хмелевский, это может привести к понижению валютных резервов, но не вызовет девальвации гривны. Другие специалисты считают, что колебания неотвратимы.

В частности, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что на рынке будет больше курсовых колебаний и хотя в этом нет ничего страшного, нужно привыкать. "Просто колебания на рынке будут более динамичными, чем это было раньше", — сказал он.

На 9 мая курс доллара на наличном рынке немного вырос. За американскую валюту просят 37,60/37,68 грн. Средний курс в банках 37,3/37,8 грн. За евро на наличном рынке хотят 41,35/41,52 грн, стоимость этой валюты немного упала. В банках евро стоит 41,05/41,6 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" публиковал мнение аналитика Алексея Козырева, что до конца недели 14 мая доллар на наличном рынке будет колебаться не более чем на 50 копеек. В то время как скачки евро ожидаются в пределах одной гривны.