"От детского питания до судостроения": в каком бизнесе в Украине больше всего рейдеров

К ВСК обращается абсолютно разный бизнес — это и украинские и иностранные инвесторы

Временная следственная комиссия (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов в Украине за несколько лет работы получила порядка 100 обращений. Из них успешно было завершено 17 дел. Анализируя это большое количество обращний, сказать что рейдеры уделяют внимание какому-то одному направлению в бизнесе, нельзя.

Об этом "Телеграфу" рассказала глава ВСК Галина Янченко.

"За время работы комиссии поступило около 100 обращений, 17 дел нам удалось полностью и успешно завершить. Это наши "success stories". Нам по этим 17 делам удалось разблокировать инвестиционные проекты на 22 млрд гривен. Мы выбираем самые резонансные дела по обращениям. Это могут быть "висяки". Одному делу, например, было 12 лет, пока оно не попало к нам. Мы его достаточно оперативно решили. Могут быть дела резонансные или дерзкие – их тоже берем в первую очередь", — сказала она.

По словам Янченко, к комиссии обращается абсолютно разный бизнес — это и украинские и иностранные инвесторы.

"Разные секторы, начиная от производителей детского питания, у нас было дело завода детского питания "Малыш", и заканчивая судостроителями", — добавила глава ВСК.

При этом рейдеры не интересуются каким-то определенным видом бизнеса. Обращения поступают от совершенно разных предпринимателей.

"До полномасштабного вторжения было много обращений от малого и среднего бизнеса по сельскохозяйственному рейдерству. Мы ездили в регионы, встречались с фермерами, профильными ассоциациями. Рейдерство в этом секторе должно пойти на убыль с помощью закона моего авторства и заместителя министра юстиции Дениса Малюськи", — подытожила Галина Янченко.

Полный текст читайте в на сайте "Телеграф" в нашем материале: Как победить рейдерство, маски-шоу и коррупцию – интервью нардепа Галины Янченко.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинский рынок недвижимости отходит от шока после начала полномасштабной войны.