Как победить рейдерство, маски-шоу и коррупцию – интервью нардепа Галины Янченко

Глава ВСК по вопросам защиты прав инвесторов — о помощи предпринимателям и законопроекте "маски-шоу стоп"

В Верховной Раде действует Временная следственная комиссия, специализирующаяся на защите предпринимателей от рейдерских атак. Глава ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко считает, что этот орган — оптимален для решения системных проблем предприятий, потому что с одной стороны имеет определенные властные полномочия, а с другой — не зависим от правоохранительных органов и правительства в целом. О ярких буднях работы ВСК нардеп рассказала "БизнесТелеграфу".

"Угроз уже давно не получала"

- Галина, вы получаете угрозы от рейдеров?

– Давно не получала. Сейчас, думаю, боятся моей публичности и понимают, что угрозами навредят себе больше, чем мне. Но однажды мне таки угрожали. В 2014-2015 годах я была депутатом Киевсовета и боролась с незаконными застройками, когда застройщики в спешке пытались застроить детские площадки во дворах или лепили дома вместо парков и скверов. В одном из таких случаев, когда я защищала киевлян, мне угрожали.

– Чем завершилась та история?

– Тогда ничем. Застройщику не удалось уничтожить сквер. И вообще карма вернулась к нему бумерангом. Сейчас он под подозрением НАБУ. В общем, тогда удалось сделать процесс планирования застройки немного более открытым. Чтобы киевляне знали, что и где планируют строить в нашем городе до того, как вместо детской площадки появляется строительный забор. Ведь в таком случае теряют все: киевляне, которым приходится тратить время и усилия на борьбу за свое жизненное пространство, застройщики — тоже потратившие деньги и время на подготовку проектной документации, и власть — потому что она теряет доверие. Не в последнюю очередь помогали останавливать незаконные застройки на ранних стадиях журналисты-расследователи, с которыми я активно сотрудничала.

У Верховной Рады другой уровень ответственности и другие задачи. В должности главы ВСК по защите прав инвесторов не сталкиваюсь с угрозами. На открытые заседания по делам приглашаем обе стороны и даем им высказаться. Они имеют возможность, как перед третейским судьей, при полной публичности, когда ведется видеосъемка, обосновать свою позицию, и тогда правда сама становится очевидной: кто честный человек, соблюдает закон, а кто нарушает.

- Как часто "волки" выдают себя за "овечек", обращаясь к вам за помощью?

– У нас было одно такое дело. Люблю о нем рассказывать, потому что после него "волки" перестали к нам обращаться за "помощью". Это было одно из наших первых дел. Из Николаева. Касалась судостроительного завода "Океан", на котором, кстати, совместно с турками должны были производить военные корабли. Так вот. Это было только начало нашей деятельности, о парламентской спецкомиссии тогда еще немногие знали, люди считали, что это одна из "сто-пятьсот" государственных структур. Нам поступило обращение. Мы начали проверять ситуацию через правоохранителей, николаевских журналистов, компании из этого сектора, позвонили арбитражному управляющему, который имел дело с заводом. И в ходе нашего расследования пришли к выводу, что правда за другой стороной, а к нам обратился рейдер. Он заспамил обращениями всех депутатов и правоохранительные органы в надежде создать проблемы реальному владельцу.

Но мы всегда докапываемся до деталей. Разбираем наши кейсы на молекулы. После выявления реальной ситуации мы помогли настоящему владельцу отбиться от атак, и для инвестиционного сообщества это было большим открытием. О нашей ВСК начали говорить.

"Если история впечатляет, берусь за нее лично"

– Как вам сообщить о случаях рейдерства?

– Предприниматели пишут на официальную и личную почту, в соцсетях, тегают меня в комментариях. Кстати, недавно был случай, когда меня тегнули в соцсети. История меня очень впечатлила. Какие-то правоохранители из Винницкой области необоснованно возбудили уголовное дело против мужчины. Он многодетный отец. Имеет троих детей и находится в трауре, потому что четвертый ребенок недавно умер после тяжелой болезни. Он еще и тянет небольшой бизнес, чтобы содержать семью. Мы изучили дело, обнаружили, что наезд правоохранителей необоснованный, еще и, похоже, сделан по заказу конкурентов. В общем, если история меня впечатляет, я берусь за нее лично и прошу юристов изучить ее в первую очередь.

- Какой кейс вас больше всего впечатлил?

– Недавно была наглая рейдерская атака. Поэтому мы с этим инвестором решили пройти ее до конца и после возвращения владельцу имущества следили, чтобы еще и всех виновных привлекли к ответственности. Это произошло в 2021 году, а мы завершили это дело в 2022 году. Владелец ужинал дома, когда ему стали приходить сообщения, что его земельные участки под инвестпроект один за другим переписывают на другого человека. Хорошо, что он осведомленный и установил себе "маячки" — сообщения об изменениях в реестре собственности. Он поднял на ноги внутреннюю безопасность компании и быстро нашел нотариуса, в режиме реального времени переписывавшего его участки на другого человека. Приехал к этому нотариусу в офис, сообщил, что он владелец земли, и потребовал остановиться. На что нотариус сказал: "Ничего не знаю, уходите отсюда". То есть этого "черного" нотариуса застукали с поличным, а он как ни в чем не бывало продолжал переписывать землю на подставных лиц, которых даже не было в это время на месте. Я была возмущена наглостью рейдеров. Поэтому тому инвестору мы не только помогли вернуть его собственность, мы сделали все, чтобы у нотариуса отобрали свидетельство на осуществление деятельности, и нам это удалось. Сейчас по этому нотариусу также проводится расследование. Я лично слежу за тем, как продвигается расследование и благодарна Главному следственному управлению Национальной полиции за эффективность.

– Как много предпринимателей уже воспользовались помощью ВСК?

– За время работы комиссии поступило около 100 обращений, 17 дел нам удалось полностью и успешно завершить. Это наши "success stories". Нам по этим 17 делам удалось разблокировать инвестиционные проекты на 22 млрд гривен. Мы выбираем самые резонансные дела по обращениям. Это могут быть "висяки". Одному делу, например, было 12 лет, пока оно не попало к нам. Мы его достаточно оперативно решили. Могут быть дела резонансные или дерзкие – их тоже берем в первую очередь.

– Преимущественно какой бизнес к вам обращается?

- Абсолютно разный. Это и украинские, и иностранные инвесторы, разные секторы, начиная от производителей детского питания, у нас было дело завода детского питания "Малыш", и заканчивая судостроителями.

- То есть не можем сказать, что сейчас рейдеры интересуются каким-то определенным видом бизнеса больше всего?

– Нет, по-разному. До полномасштабного вторжения было много обращений от малого и среднего бизнеса по сельскохозяйственному рейдерству. Мы ездили в регионы, встречались с фермерами, профильными ассоциациями. Рейдерство в этом секторе должно пойти на убыль с помощью закона моего авторства и заместителя министра юстиции Дениса Малюски.

- Чем завершилась попытка отбить атаку на Красногорский маслозавод, что на Черкасчине?

– Мы смогли отбить эту рейдерскую атаку в апреле. Это был показательный случай, потому что преступники там "чернушили" как могли: фотошопили документы, использовали "черного" нотариуса, а под конец ввалились на завод в балаклавах, угрожали работникам оружием, согнав всех в одну комнату. Американские боевики отдыхают. Но благодаря оперативному реагированию со стороны нашей спецкомиссии и профессионализму Министерства юстиции мы буквально через две недели смогли полностью отбить эту атаку, вернули завод владельцу. Сейчас остается последний штрих — проконтролировать, чтобы черкасская полиция нашла стоявших за атакой заказчиков, и их привлекли к ответственности. На днях я лично была на заводе и провела встречу с руководителем областной полиции Вячеславом Гуриным по ходу расследования. Пока динамика расследования выглядит положительно. Буду держать дело на личном контроле. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

- Что-то известно о людях, пытавшихся завладеть предприятием?

– Двум исполнителям на днях вручили подозрения. Это действительно довольно быстро. Но они только исполнители захвата. Интересно, сможет ли полиция докопаться до ключевых фигурантов, стоящих за этой атакой.

"Люди не ожидают помощи от государства. Ну что ж, ломаем стереотипы"

– Насколько часто правоохранительные органы становятся руками рейдеров? И какие именно?

– Такие случаи, к сожалению, бывают. Нужно понимать, что система большая, а обеспечение силовиков скромное. Поэтому некоторые работники правоохранительных органов могут принимать сомнительные предложения – человеческий фактор. В таких случаях мы контактируем с руководством с требованием отреагировать: как минимум – увольнение, как максимум – привлечение к ответственности. Это раз. Второе – нужно системно решать проблему со скромным обеспечением правоохранителей. Ну вот представьте, молодой полицейский живет в небольшом городке и понимает, что на полицейскую зарплату у него нет перспективы приобрести жилье для своей семьи. Конечно, такой человек будет более склонен к коррупционным действиям. Как можно системно решить эту проблему? Например, запустить государственную программу, которая предоставляла бы кредиты на жилье полицейским под 0% на 20—30 лет. Но с условием, что если поймают на коррупции – теряешь кредит и жилье. Тогда базовая потребность такого полицейского закрыта, он будет чувствовать себя защищенным. А если ему предложат взятку, то, учитывая цену нарушения закона, он будет менее склонен идти на преступление.

– Вам взятки предлагают? За решение проблем инвестора, например или как благодарность за защиту.

– Не предлагают. Все знают, что если проблема резонансная и человек прав, мы и так встанем на его защиту. Было другое. Мне как-то рассказывали, что предприниматель, которому мы помогли, еще несколько месяцев ждал, что к нему кто-нибудь придет "за расчетом". А никто не приходит. Наверное, многие люди не ожидают помощи от государства и не думают, что народный депутат будет просто так защищать справедливость. Ну что ж, ломаем стереотипы.

Галина Янченко: "Нам удалось разблокировать инвестиционные проекты на 22 млрд гривен"

– Можно ли проблему маски-шоу и рейдерства решить законами?

– Можно уменьшить эту проблему. Во время полномасштабного вторжения Верховная Рада приняла антирейдерский законопроект, разработанный ВСК по защите бизнеса. Без принятия этого законопроекта Минюст отказывался открывать государственные реестры собственности, потому что боялся, что страну накроет волна рейдерства. Наш закон уничтожил целый ряд законодательных дыр и урегулировал моменты, которыми больше всего злоупотребляли преступники. Другой законопроект, который мы назвали "маски-шоу стоп", направлен на то, чтобы преодолеть произвол правоохранителей во время обысков. Этот законопроект "родился" как результат рассмотрения нашей ВСК одного из дел. Его разрабатывали вместе с практикующими юристами и сделали публичное обсуждение. Провели большой круглый стол с участием судьи Верховного Суда, представителей Офиса генпрокурора, МВД, ГБР, СБУ, НАБУ, юридических компаний, для которых это профильная тематика, пригласили народных депутатов.

- Круглые столы проходят, а проблема остается, не правда ли?

– Да. Поэтому законопроект "маски-шоу стоп" мы доработали вместе с Минцифры и зарегистрировали в прошлом месяце. Будем настаивать на его рассмотрении. Он закроет много наболевших точек. К примеру, мы выяснили, что во время обысков некоторое имущество можно изъять так, чтобы его изъятие нельзя было обжаловать в суде. Процедуру обжалования когда-то просто забыли прописать. И этим сейчас пользуются некоторые нечистые на руку силовики, во время обысков изымая наличные деньги у предпринимателей.

- Именно такая ситуация недавно произошла во время конфликта нынешних и бывших владельцев Майницкого газового месторождения на Львовщине. У отца предпринимателя, который был только свидетелем по делу Дмитрия Олейника, правоохранители после обыска изъяли из сейфа 600 тыс. долларов. Прокомментируйте эту историю, пожалуйста.

– К нам обратились пострадавшие по этому делу. Сейчас мы изучаем документы и верифицируем информацию, полученную от владельцев.

- Как предотвратить такие случаи?

- Как раз принимая такие законопроекты, как наш общий с Минцифрой "маски-шоу стоп". Номер законопроекта – 9211. Он урегулирует безосновательное изъятие наличных и техники, видеорегистрацию обыска тем, у кого он происходит. Мы уже понимаем, что столкнемся с сопротивлением правоохранительных органов, которые могут злоупотреблять своими возможностями при обыске. Будем надеяться на сотрудничество с коллегами из правоохранительного комитета.

– Как оцениваете шансы в его поддержку?

– Надеюсь, его поддержат и он станет законом. Меня радует, что большинство законопроектов нашей ВСК голосуются практически единогласно и набирают более 300 голосов в зале при минимально необходимых 226. То есть наши законопроекты поддерживаются конституционным большинством. Нам доверяют и знают, что наши законопроекты – не о политике, а о реальных делах и практическом решении проблем тех, кто создает в нашей стране рабочие места.