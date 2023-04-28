Поймать "Ушастого няня". За "Винницабытхим" началась настоящая драка — кто хочет забрать предприятие

После девяти месяцев простоя производитель стиральных порошков "Винницабытхим" (ТМ "Ушастый нянь") наконец-то перешел от АРМА к управляющему — "Крайтекс-Сервис". Эта компания принадлежит совладельцам сети EVA Валерию Киптику и Руслану Шостаку. Но уже в мае она может потерять право руководить производителем, если суд отменит конкурс по иску другого игрока — ООО "М Д М".

Производитель антисептиков ООО "М Д М" требует отменить конкурс на управляющего "Винницабытхим". В АРМА "БизнесТелеграфу" сообщили, что не пустили эту компанию на конкурс из-за того, что она не отвечала требованиям. Если суд отменит конкурс, "Винницабытхим" снова будет простаивать в ожидании нового управляющего. Такое состояние производителя играет на руку импортерам, которые наращивают поставки моющих средств в Украину с начала полномасштабного вторжения, в частности Procter & Gamble и Henkel.

"М Д М" – против

Пока "Крайтекс-Сервис" ожидал соглашения с АРМА, Киевский окружной административный суд открыл упрощенное производство по иску ООО "М Д М" к АРМА. В нем он принял к рассмотрению требования компании "признать противоправным и отменить решение ответчика от 14 декабря 2022 № 23" и может отменить конкурс, который выиграл "Крайтекс-Сервис".

ООО "М Д М" позиционирует себя крупнейшим в Украине производителем профессиональных средств для дезинфекции и мойки с 20-летним опытом. Его антисептики известны под брендами "Манор", "Вернедор" и "Чистолайн" и присутствуют в крупных торговых сетях, EVA в частности.

В компании сообщили "БизнесТелеграфу", что не согласны с решением АРМА не привлекать компанию к конкурсу, потому что оно нарушает ее права. "Во время конкурса нарушено наше право на объективное и беспристрастное определение победителя процедуры закупки и право на равные условия для всех участников, объективный и честный выбор победителя процедуры закупки согласно Закону "О публичных закупках", — комментирует директор ООО "М Д М" Сергей Блоцкий. Он сообщил, что пока в адрес компании не поступало постановление суда о блокировании конкурса. "Продолжается судебное разбирательство, решение не принято", — говорит Блоцкий. В компании ожидают "объективного и честного выбора победителя конкурса" .

В АРМА нам объяснили, почему не допустили ООО "М Д М" к конкурсу. "Участником не предоставлена информация о соответствии квалификационным критериям, не подтверждено наличие необходимой материально-технической базы на момент проведения конкурса, не предоставлены копии документов, подтверждающих наличие достаточного количества работников, не обоснованы расчеты в Программе управления, в частности, запланированные доходы в бюджет Украины составляют только 5,8% возможного запланированного дохода участника по использованию актива", — говорят в агентстве.

Упрощенное производство без проведения судебного заседания, то есть без участия сторон, предусматривает, что в 60-дневный срок судья вынесет решение. То есть в конце мая станет известно, отменит ли он конкурс на управляющего "Винницабытхим".

Судебная тяжба может объяснять, почему "Крайтекс-Сервис" избегает комментариев. Представитель компании Валерий Миколаенко пояснил, что "проект на начальной стадии, поэтому пока нечего комментировать". К тому же "БизнесТелеграф" узнал, что управляющий планирует запустить производство в Виннице только во второй половине года.

Условия "Крайтекс-Сервис"

Своего нового управляющего производитель известных брендов ("Ушастый нянь", "Сарма", "Мистер Чистер", "Лотос", "Макс") "Винницабытхим" ждет с июля 2022 года, когда актив конфисковала СБУ у российского совладельца "Невской косметики" (владела 100% "Винницабытхим"), депутата Госдумы рф Владимира Плесовских и передала АРМА. Россиянин пытался вывезти оборудование и продукцию предприятия из Украины под видом гуманитарной помощи, но СБУ пресекла эти попытки.

С тех пор АРМА выбирала оценщика актива, ждала результата аудита, разрешения на соглашение с управляющим от АМКУ, и только сейчас пиар-менеджер АРМА Павел Бульдович подтвердил "БизнесТелеграфу", что агентство и "Крайтекс-Сервис" наконец-то ударили по рукам — соглашение подписано. Он не уточнил его условия, посоветовав дождаться официальной информации.

По данным источников "БизнесТелеграфа", премия управляющему от дохода составит до 30%. В АРМА ожидают, что управляющий обеспечит ежемесячный доход от деятельности предприятия на уровне 25 млн грн, из которых в бюджет он будет перечислять ежемесячно до 3,75 млн. Правда, при условии, что удастся запустить производство.

Большую часть полученного дохода управляющий будет расходовать на содержание актива: выплату заработной платы, уплату налогов и сборов, а также поддержку производства и реализацию продукции. Также к нему перейдет продукция производителя на складах стоимостью 500 млн грн.

Совладелец EVA и Varus Руслан Шостак объяснил интерес к активу намерением заменить импорт. "Украине серьезно не хватает собственного производства, чтобы не зависеть от импорта. Главное, что теперь мы будем производить продукты (моющие средства. – Авт.) в Украине и сократим долю импорта. Для нас это важно", — сказал он. Шостак уточнил, что запуском проекта "Винницабытхим" занимается его избегающий публичности партнер Валерий Киптик.

Чем интересно предприятие

"Винницабытхим" за девять месяцев 2022 года получила 94,33 млн грн чистой прибыли и 658,4 млн грн чистого дохода. За 2020 год чистая прибыль предприятия выросла на 4,3% — до 138,04 млн грн, а выручка сократилась на 6,2% — до 878,26 млн грн. Стоимость мощностей предприятия оценивается СБУ в 1,5 млрд грн.

Предприятие имеет 12 производственных линий, из которых 9 производят порошковые моющие средства. Мощность предприятия составляет более 55 тыс. т в год, из которых 95% – это стиральные порошки.

Для сравнения: в 2014 году производство синтетических моющих средств (СМС) на предприятии составило 65 тыс. т, тогда как в Procter & Gamble — 115 тыс. т. В 2021 году "Винницабытхим" произвела 25 тыс. т СМС, Procter & Gamble – 70 тыс. т.

"Винницабытхим" может сбить цены на СМС в Украине

Моющие средства "Винницабытхим" издавна на слуху и полюбились украинским хозяйкам. "Сама предпочитала, часто покупала, потому что уверена в качестве", — признается Ольга Деева, аналитик Черкасского НИИТЕХИМ. Ольга более 20 лет изучает рынок синтетических моющих средств (СМС) в Украине как аналитик отдела конъюнктурно-аналитических и технологических исследований по проблемам химической и стекольной промышленности. Она выражает обеспокоенность по поводу ситуации, которая сложилась на предприятии "Винницабытхим", и желает скорейшего запуска этого производства.

Это предприятие, считает Деева, осталось практически единственным в Украине, которое по ценовым и качественным характеристикам отдельных видов СМС может составить конкуренцию крупным транснациональным компаниям, таким как Procter & Gamble и Henkel.

Пока "Винницабытхим" простаивает, импортные поставки СМС на украинский рынок растут, отмечает эксперт. По ее данным, в 2022 г. СМС бытового назначения было импортировано 125 тыс. тонн (+16% к 2021 г.), а на внутреннем потребительском рынке их доля выросла с 35% в 2021 г. до более 55% в 2022 г. "Тенденция роста импорта СМС в Украину наблюдается и в этом году. В январе-феврале импортировано 17,5 тыс. тонн СМС, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — отмечает Ольга Деева.

По данным Черкасского НИИТЕХИМ, в Украине доминирующие объемы импорта СМС (свыше 90%) обеспечили европейские страны, преимущественно Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Австрия, Германия, Италия, из которых первые три существенно нарастили поставки до уровня 2021 г. Существенно вырос импорт СМС из Турции, доля которого увеличилась до 7% с 2% в 2021 г. "Что касается фирменной структуры импорта СМС в 2022 г., то около 55% совокупных физических объемов приходилось на продукцию компаний Procter & Gamble (Ariel, Tide, Gala, Fairy, Mr Proper) и Henkel (Persil, Silan, Bref), причем доли обоих поставщиков были почти идентичными. Продукция указанных компаний остается доминирующей и в текущем году", — говорит аналитик Черкасского НИИТЕХИМ.

По ее наблюдениям, с началом полномасштабной войны ситуация на украинском рынке моющих средств складывается следующим образом: на фоне значительного сокращения внутреннего производства, прежде всего из-за простоя предприятия "Винницабытхим" и приостановки производства, по данным ГП "Черкасский НИИТЕХИМ", компанией "Проктер энд Гембл Украина" (дочернее предприятие Procter & Gamble), наблюдается устойчивый рост импорта. Именно "Проктер энд Гэмбл Украина" заметно наращивает поставки продукции из своих дочерних предприятий в Европе и Турции.

Следовательно, для увеличения доли отечественной продукции на украинском рынке СМС важно возобновить работу ведущих производителей указанной продукции, считает аналитик Деева, "Винницабытхим" в частности. Пока рынок не увидит украинскую альтернативу, украинцам будут диктовать цены на моющие средства крупные компании из-за рубежа.