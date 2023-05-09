"Від дитячого харчування до суднобудування": в якому бізнесі в Україні найбільше рейдерів

До ТСК звертається абсолютно різний бізнес — це українські та іноземні інвестори.

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з питань захисту прав інвесторів в Україні за кілька років роботи отримала близько 100 звернень. З них успішно було завершено 17 справ. Аналізуючи цю велику кількість звернень, сказати, що рейдери приділяють увагу якомусь одному напрямку в бізнесі, не можна.

Про це "Телеграфу" розповіла голова ТСК Галина Янченко.

"За час роботи комісії надійшло близько 100 звернень, 17 справ нам вдалося повністю та успішно завершити. Це наші "success stories". Нам в цих 17 справах вдалося розблокувати інвестиційні проєкти на 22 млрд гривень. Ми обираємо найрезонансніші справи зі звернень. Це можуть бути "висяки". Одній справі, наприклад, було 12 років, поки вона не потрапила до нас. Ми її досить оперативно вирішили. Можуть бути справи резонансні або зухвалі — їх теж беремо в першу чергу", — сказала вона.

За словами Янченка, до комісії звертається абсолютно різний бізнес – це українські та іноземні інвестори.

"Різні сектори, починаючи від виробників дитячого харчування, у нас була справа заводу дитячого харчування "Малюк", і закінчуючи суднобудівниками", — додала глава ТСК.

При цьому рейдери не цікавляться певним видом бізнесу. Звернення надходять від різних підприємців.

"До повномасштабного вторгнення було багато звернень від малого та середнього бізнесу щодо сільськогосподарського рейдерства. Ми їздили до регіонів, зустрічалися з фермерами, профільними асоціаціями. Рейдерство в цьому секторі має піти на спад за допомогою закону мого авторства та заступника міністра юстиції Дениса Малюськи", — підсумувала Галина Янченко

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у нашому матеріалі: Як перемогти рейдерство, маски-шоу та корупцію – інтерв’ю нардепа Галини Янченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як український ринок нерухомості відходить від шоку після початку повномасштабної війни.