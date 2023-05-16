Чого чекати від долара до конца тижня: українцям озвучили коридор курсу

Валюта поки тримається в заявлених межах

Найближчого тижня суттєвих валютних коливань на ринку готівкової валюти чекати не варто, хоча тиждень буде напруженим. Не очікується також ажіотажу з боку населення в закупах іноземної валюти чи її продажу.

Про це пише на сайті Minfin аналітик Олексій Козирєв. Він прогнозує на тиждень до 19 травня курс готівкового долара в банках в коридорі купівлі — продажу і рамках 37,10 до 38,15 грн, для обмінних пунктів — 37,25 до 37,95 грн.

Курс готівкового євро аналітик оцінив у 40,20 до 41,90 грн в банках, 40,40 до 41,70 грн в обмінних пунктах. Станом на 16 травня середній курс по Україні знаходиться в межах прогнозованих норм. За готівкову валюту в обмінниках просять:

долар — 37,58 / 37,66 грн,

євро — 41/ 41,15 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що до кінця травня вартість долара може зрости до 40 грн через зміну цін на паливо. Однак інші експерти вбачають причину можливого здорожчання долара в умовах для Нацбанку відпустити фіксований курс. Вартість національної валюти до долара може впасти на 5%, а то й сильніше.