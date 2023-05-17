Доллар не поднимется выше этой границы: появился прогноз на ближайшую неделю

Ситуация на рынке валюты стабильна

Колебания курса доллара в мае могут быть ощутимее чем раньше. Однако резкого подорожания ждать не стоит. На стоимость американской валюты влияет расширенный лимит по продаже наличных населения, который Нацбанк внедрил в апреле.

Такое мнение озвучила 24 канала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Она считает, что в ближайшие дни курс будет приближаться к официальному. Прогноз эксперта на продолжающуюся неделю — колебание стоимости валюты в пределах 37,4 — 37,9 грн за доллар США.

По ее мнению, это свидетельствует о сбалансированности рынка. На 17 мая стоимость доллара по данным сайта Minfin:

в среднем в банках — 37,35/37,8 грн,

в среднем на наличном рынке — 37,52/37,6 грн.

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Другой эксперт Алексей Козырев ранее давал более широкий коридор стоимости наличного доллара 37,25 — 37,95 грн. По его мнению, в банках верхний предел цены будет еще выше и стоимость продаж может превысить 38 грн и достичь 38,15 грн за доллар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что удорожание американской валюты возможно уже в начале лета. Зависит это от нескольких факторов, в том числе продления зернового соглашения, срок которого истекает 18 мая.