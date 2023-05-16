Чего ждать от доллара до конца недели: украинцам озвучили коридор курса

Валюта пока держится в заявленных пределах

В ближайшую неделю существенных валютных колебаний на рынке наличной валюты ждать не стоит, хотя неделя будет напряженной. Не ожидается также ажиотажа со стороны населения в закупках иностранной валюты или ее продаж.

Об этом пишет на сайте Minfin аналитик Алексей Козырев. Он прогнозирует на неделю до 19 мая курс наличного доллара в банках в коридоре купли – продажи и рамках 37,10 до 38,15 грн, для обменных пунктов – 37,25 до 37,95 грн.

Курс наличного евро аналитик оценил в 40,20 до 41,90 грн. в банках, 40,40 до 41,70 грн. в обменных пунктах. По состоянию на 16 мая средний курс Украины находится в пределах прогнозируемых норм. За наличную валюту в обменниках просят:

доллар — 37,58/37,66 грн,

евро — 41/41,15 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что до конца мая стоимость доллара может вырасти до 40 грн из-за изменения цен на топливо. Однако другие эксперты видят причину возможного удорожания доллара в условиях для Нацбанка отпустить фиксированный курс. Стоимость национальной валюты к доллару может упасть на 5%, а то и сильнее.