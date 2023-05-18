Долар буде по 42? Українцям розповіли, чого чекати від курсу

Готівковий ринок може зрости приблизно на 5% до очікуваного рівня міжбанку

Ситуація на валютному ринку України може значно змінитись. Через накопичений негативний ефект від зниження обсягів надходження валютної виручки гривня може ослабнути напередодні повернення до плаваючого курсу. Тоді банки, розраховуючи на зростання котирувань, можуть розпочати "притримувати" валюту.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пише видання UBR. За його словами, курс може злетіти до 40-42 гривень.

"Курс почне потихеньку підростати, оскільки банки менше видаватимуть валюти в очікуванні зростання фіксованого курсу. У результаті готівковий ринок може зрости відсотків на п’ять до очікуваного рівня міжбанку, до 40-42 грн/$, і далі коливатиметься в цих рамках", — сказав він.

Також Шевчишин підкреслив, що повернення до плаваючого курсу передуватиметься тривалою підготовкою та стрес-тестуванням усієї системи.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 18 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 37,68 (продаж). Готівковий курс — 37,40 (купівля) та 37,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банкір Ганна Золотько озвучила прогноз щодо курсу долара в Україні на найближчий тиждень і розповіла, чи перевалить "зелений" за 38 гривень.