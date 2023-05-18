Доллар будет по 42? Украинцам рассказали, чего ждать от курса

Наличный рынок может вырасти примерно на 5% к ожидаемому уровню межбанка

Ситуация на валютном рынке Украины может значительно измениться. Из-за накопленного негативного эффекта от снижения объемов поступления валютной выручки гривна может ослабнуть в преддверии возврата к плавающему курсу. Тогда банки, рассчитывая на рост котировок, могут начать "придерживать" валюту.

Такое мнение выразил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет издание UBR. По его словам, курс может взлететь до 40-42 гривен.

"Курс начнет потихоньку подрастать, так как банки будут меньше выдавать валюты в ожидании роста фиксированного курса. В итоге наличный рынок может вырасти процентов на пять к ожидаемому уровню межбанка, до 40-42 грн/$, и дальше будет колебаться в этих рамках", – сказал он.

Также Шевчишин подчеркнул, что возврат к плавающему курсу будет предваряться длительной подготовкой и стресс-тестированием всей системы.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 18 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,30 грн (покупка) и 37,68 (продажа). Наличный курс — 37,40 (покупка) и 37,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что банкир Анна Золотько озвучила прогноз по курсу доллара в Украине на ближайшую неделю и рассказала, перевалит ли "зеленый" за 38 гривен.