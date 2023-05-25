Это будет давить на гривну: эксперт назвал факторы, которые могут повлиять на курс доллара летом

Что будет с курсом доллара в ближайший месяц и как на нем отразится ситуация на фронте

Наличный курс доллара в Украине летом вряд ли будет кардинально меняться, но есть факторы, которые могут повилять на стабильность гривны.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По прогнозу специалиста, на колебания наличного курса доллара в Украине могут отразиться те или иные негативные военные события на фронте.

При этом Паращий считает, что положительные для Украины изменения на фронте на курсе никак отражаться не будут.

"События на фронте оказывают психологический эффект… Если будут реализовываться какие-то риски, то настроения и ожидания украинцев могут ухудшиться, что может давить на гривну. Но пока – по крайней мере, в горизонте месяца – мы не видим каких-либо серьезных событий, которые могли бы произвести эффект на курс", — считает он.

Эксперт прогнозирует, что в июне курс доллара ожидается на уровне от 36,5 до 37,5 гривны.

Курс доллара в Украине 25 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Олег Гетман сделал прогноз по курсу доллара в Украине на начало лета.