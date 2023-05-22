Перевалит ли за 38: появился прогноз по курсу доллара на ближайшие дни

Аналитик сделал прогноз по курсу доллара до 24 мая

В ближайшие несколько дней ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной, как и с начала текущего месяца. Резких скачков и колебаний ожидать не стоит.

Такое мнение высказал аналитик Алексей Козырев в видео на YouTube-канале финансового портала "Минфин".

Так, по его словам, Курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней будет оставаться в пределах коридора покупки и продажи от 37 до 37,90 грн/долл. В то же время в обменниках финкомпаний ситуация будет минимально отличаться — курс будет от 37,05 до 37,80 грн/долл.

Козырев также подчеркнул, что на межбанке Национальный банк Украины будет удерживать коридор в пределах 35,56 до 36,93 грн/долл, продолжая закрывать дефицит доллара своими интервенциями.

"Интервенции НБУ спокойно удерживают этот коридор и покрывают дефицит валюты на рынке", — сказал Козырев.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 22 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,15 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,35 (покупка) и 37,45 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ректор Международного института бизнеса Александр Савченко сделал прогноз по курсу доллара на 2023 год и рассказал, стоит ли украинцам ждать "зеленый" по 45 гривен.