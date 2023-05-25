Поки курс долара стабільний. Банкіри запропонували українцям спосіб заробити

Банкіри пропонують спосіб заробітку грошей, правда тимчасовий

Хоча на курс долара можуть вплинути події на фронті, на думку експертів, загалом його співвідношення до української валюти залишатиметься стабільним у районі коридору 36,5-37,5 грн. На цьому фоні банкіри мають пропозиції для українців заробити на наявній у них гривні.

Так, як повідомив "Телеграфу" директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, починаючи з травня, відсотки за 9- та 12-місячними гривневими депозитами збільшилися в середньому на 1,0-1,5%.

Фахівець зазначив, що зростання відсотків за гривневими депозитами стало результатом послідовного впровадження політики НБУ із запровадженням депозитних сертифікатів під 25% річних. Така поведінка Нацбанку дозволяє комерційним банкам стабілізувати грошові потоки та заохочує їх розвивати депозитні програми терміном від 3 місяців, що у свою чергу вигідно українцям, адже відсотки за банківськими депозитами зростають.

"Розміщення коштів на гривневих депозитах для громадян стає дедалі вигіднішим, ніж на валютних депозитах. Саме тому з високою ймовірністю можна стверджувати, що у II кварталі 2023 року найбільш популярними стануть депозити в національній валюті строком на 6-12 місяців, за якими банки запропонують найбільш високі відсоткові ставки", — підкреслив банкір.

Водночас, на думку експерта, нові збільшені депозитні ставки в поточних військових умовах максимальні, але короткочасні і вже з середини літа почнуть зменшуватися, тому радить клієнтам оформляти найтриваліші 9-місячні чи річні вклади найближчим часом.

На початку червня ж, як прогнозує фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетьман , курс долара до гривні, найімовірніше, встановиться на рівні 36,6 грн.