Чи перевалить за 38: з’явився прогноз курсу долара на найближчі дні

Аналітик зробив прогноз курсу долара до 24 травня

У найближчі кілька днів ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною, як і з початку місяця. Різких стрибків і вагань очікувати не варто.

Таку думку висловив аналітик Олексій Козирєв у відео на YouTube-каналі фінансового порталу "Мінфін".

Так, за його словами, Курс долара в Україні протягом найближчих кількох днів залишатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 37 до 37,90 грн/дол. Водночас, в обмінниках фінкомпаній ситуація мінімально відрізнятиметься — курс буде від 37,05 до 37,80 грн/дол.

Козирєв також наголосив, що на міжбанку Національний банк України утримуватиме коридор у межах 35,56 до 36,93 грн/дол, продовжуючи закривати дефіцит долара своїми інтервенціями.

"Інтервенції НБУ спокійно утримують цей коридор і покривають дефіцит валюти на ринку", — сказав Козирєв.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 22 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,15 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,35 (купівля) та 37,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко зробив прогноз щодо курсу долара на 2023 рік і розповів, чи варто українцям чекати "зелений" по 45 гривень.