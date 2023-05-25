Це тиснутиме на гривню: експерт назвав фактори, які можуть вплинути на курс долара влітку

Що буде з курсом долара у найближчий місяць і як на ньому позначиться ситуація на фронті

Готівковий курс долара в Україні влітку навряд чи кардинально змінюватиметься, але є фактори, які можуть вплинути на стабільність гривні.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

За прогнозом фахівця, коливання готівкового курсу долара в Україні можуть позначитися ті чи інші негативні військові події на фронті.

При цьому Паращій вважає, що позитивні для України зміни на фронті на курсі ніяк не відбиватимуться.

"Події на фронті мають психологічний ефект… Якщо реалізовуватимуться якісь ризики, то настрої та очікування українців можуть погіршитися, що може тиснути на гривню. Але поки що – принаймні у горизонті місяця – ми не бачимо якихось серйозних подій, які могли б вплинути на курс", — вважає він.

Експерт прогнозує, що у червні курс долара очікується на рівні від 36,5 до 37,5 гривні.

Курс долара в Україні 25 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олег Гетьман зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на початок літа.