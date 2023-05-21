Курс долара в Україні: чи будуть серйозні коливання на валютному ринку влітку

Готівковий курс майже зрівнявся з фіксованим

Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною. У Нацбанку вважають, що найближчими місяцями не варто очікувати різких і несподіваних коливань курсу долара.

Зараз різниця між фіксованим курсом долара та готівковою найменшою за весь поточний рік. Вона складає 50-60 копійок. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Курс упав у продажу в обмінниках до 37,40 гривні. Це пов’язано з сезонним фактором, коли коштів аграріїв побільшало на ринку. Тим часом у НБУ заявляють, що зараз Україні важливо одержати міжнародну фінансову підтримку на покриття дефіциту бюджету.

Зазначається, що станом на початок травня міжнародні резерви становлять майже 36 млрд доларів. За останні 11 років це найвищий показник.

Заступник голови Національного банку України Юрій Гелетей вважає, що зараз ситуація на валютному ринку як для воєнного часу є комфортною.

"Для українців з урахуванням того, що ми живемо в умовах фіксованого курсу, ми вважаємо, що ситуація є комфортною в умовах війни. У нас достатній обсяг резервів, ми застосовуємо ефективну кредитно-грошову політику", — сказав він.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 21 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,10 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,40 (купівля) та 37,52 (продаж). Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Володимир Дубровський зробив прогноз щодо курсу долара в Україні і розповів, за якої умови ситуація на валютному ринку може змінитися.