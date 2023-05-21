Курс доллара в Украине: будут ли серьезные колебания на валютном рынке летом

Наличный курс почти сравнялся с фиксированным

Ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной. В Нацбанке считают, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать резких и неожиданных колебаний курса доллара.

Сейчас разница между фиксированным курсом доллара и наличным наименьшая за весь текущий год. Она составляет 50-60 копеек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Курс упал в продаже в обменниках до 37,40 гривны. Это связано с сезонным фактором, когда средств аграриев стало больше на рынке. Тем временем в НБУ заявляют, что сейчас Украине важно получить международную финансовую поддержку на покрытие дефицита бюджета.

Отмечается, что по состоянию на начало мая международные резервы составляют почти 36 млрд долл. За последние 11 лет это самый высокий показатель.

Заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетей считает, что сейчас ситуация на валютном рынке как для военного времени — комфортная.

"Для украинцев с учетом того, что мы живем в условиях фиксированного курса, мы считаем, что ситуация комфортная в условиях войны. У нас достаточный объем резервов, мы применяем эффективную кредитно-денежную политику", — сказал он.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 21 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,10 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,40 (покупка) и 37,52 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Владимир Дубровский сделал прогноз по курсу доллара в Украине и рассказал, при каком условии ситуация на валютном рынке может измениться.