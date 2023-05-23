Готівковий курс наблизився до верхньої межі: чого чекати від долара до кінця тижня

Банкір Ганна Золотько дала прогноз щодо курсу долара до 28 травня

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня не здивує українців різкими стрибками чи коливаннями. Передумов зростання іноземної валюти зараз немає, а тому долар у цей період не перевалить за 37,6 гривні.

Такий прогноз до 28 травня зробила директор департаменту казначейських операцій Юнекс Ганна Золотько. Про це пише 24 канали.

За її словами, минулого тижня гривня почала зміцнюватися в прискореному темпі порівняно з минулим тижнем. Однак, до кінця місяця ситуація може змінитися.

"Минулого тижня середньоденний показник скоротився більш ніж удвічі до -2,75 мільйона доларів. А в окремі дні спостерігалося навіть переважання пропозиції над попитом. Дещо скоротився порівняно з минулим тижнем і обсяг валютних інтервенцій Національного банку на МВРУ, хоча загалом показник залишається вище середньотижневих рівнів останніх трьох місяців", — каже банкір.

Цього тижня, на думку Ганни Золотько, темпи зміцнення гривні стануть повільнішими, оскільки курс наблизився до крайньої межі.

Коридор середніх курсів гривні до долара при придбанні у банків з розміщенням на тримісячному депозиті зараз становить 37,2 – 37,4 гривні. на готівковий ринок", — пояснила Золотько.

Банкір наголосила, що зараз не бачить передумов зростання іноземних валют. Тому до кінця тижня курс долара зберігатиметься в межах 37,2 – 37,6 гривні.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 23 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,15 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,38 (купівля) та 37,47 (продаж). У той же час, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

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