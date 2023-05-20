Курс долара може зрости: експерти назвали важливі фактори

Вартість долара переживає незначні коливання в рамках кількох копійок

Курс долара в Україні може незабаром зрости до 40-42 грн. Частина експертів вважає це можливим через зменшення кількості виданої банками валюти в очікуванні зміни фіксованого курсу.

До такого рівня американська валюта може злетіти і якщо Нацбанк відпустить курс долара. Загалом, як зазначають опитані KP.UA експерти, на курс долара тиснуть одразу кілька факторів.

Сприяють зміцненню валюти : зовнішня допомога, вливання коштів від українців з-за кордону, робота бізнесу.

: зовнішня допомога, вливання коштів від українців з-за кордону, робота бізнесу. Працюють на послаблення гривні: регуляторний тиск, підвищення податків, корумпованість чиновників та війна. Зазначається також, що спровокувати різке зростання вартості долара може скорочення експорту агропродукції. Спекулянти в разі падіння валютного виторгу можуть розкачати паніку. Не сприятиме міцності нацвалюти і затримка зовнішніх траншів, впевнений аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

На 20 травня вартість американської валюти лишилася в прогнозованих на цей тиждень експертами рамках. На готівковому ринку:

долар 37,44/ 37,55 грн

євро — 40,7 / 40,9 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку літа українців може чекати зниження вартості американської валюти. Експерти помітили тенденцію наближення до офіційного курсу.