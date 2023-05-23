Наличный курс приблизился к верхнему пределу: чего ждать от доллара до конца недели

Банкир Анна Золотько дала прогноз по курсу доллара до 28 мая

Курс доллара в Украине до конца текущей недели не удивит украинцев резкими скачками или колебаниями. Предпосылок роста иностранной валюты сейчас нет, а потому доллар в этот период не перевалит за 37,6 гривны.

Такой прогноз до 28 мая, сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Анна Золотько. Об этом пишет 24 канал.

По ее словам, на прошлой неделе гривна начала укрепляться в ускоренном темпе по сравнению с позапрошлой неделей. Однако до конца месяца ситуация может измениться.

"На прошлой неделе среднедневный показатель сократился более чем вдвое до -2,75 миллиона долларов. А в отдельные дни наблюдалось даже преобладание предложения над спросом. Несколько сократился по сравнению с позапрошлой неделей и объем валютных интервенций Национального банка на МВРУ, хотя в целом показатель остается выше средненедельных уровней последних трех месяцев", — говорит банкир.

На этой неделе, согласно мнению Анны Золотько, темпы укрепления гривны станут медленнее, так как курс приблизился к крайнему пределу.

"Коридор средних курсов гривны к доллару при приобретении у банков с размещением на трехмесячном депозите сейчас составляет 37,2 – 37,4 гривны. То есть наличный курс уже вплотную приблизился к его верхнему пределу, что будет направлять часть спроса со стороны населения по безналичной покупке на наличный рынок", – объяснила Золотько.

Банкир подчеркнула, что сейчас не видит предпосылок роста иностранных валют. Поэтому до конца недели курс доллара будет сохраняться в пределах 37,2 – 37,6 гривны.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 23 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,15 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,38 (покупка) и 37,47 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что курс доллара в Украине может вырасти к началу лета. Экономический эксперт Борис Кушнирук объяснил, в чем может быть причина.