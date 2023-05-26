Взлетит или останется "майским"? Чего ждать от курса доллара в начале июня

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара с 29 мая по 4 июня

Ситуация на валютном рынке Украины в июне будет схожа с той, что была в мае. Резкий скачков и колебаний курса ожидать в первый месяц лета не стоит. В целом на курс будут влиять сразу несколько экономических факторов.

Такое мнение выразил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, пишет "УНИАН". По его словам, с 29 мая по 4 июня курс доллара в Украине будет в пределах 37-38 грн/долл., а курс евро — 40-41 грн.

"Коренные изменения, например, резкие скачки или же падения доллара или евро, вряд ли возможны. Как и в течение последнего месяца, разница между официальным курсом и курсом в обменных пунктах сохранится постоянной — до 2,5%. То есть дальнейшее укрепление гривны также маловероятно", — прогнозирует Лесовой.

Он отметил, что влиять на курс будут несколько экономических факторов: частности, эффективные действия НБУ по балансу между спросом и предложением на международные резервы, активизация деятельности как крупных предприятий, так и малого, среднего бизнеса, а также системное поступление макрофинансовой помощи от стран-партнеров.

"Если учитывать только экономические факторы, то можем предположить, что ситуация на валютном рынке в июне будет почти тождественной майской: ежедневные колебания наличного курса доллара и евро не превысят 0,3-0,5 грн, разница между курсом покупки и продажи будет минимальной — до 0,3 грн, а валютный коридор допустимых изменений останется устойчивым: 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро. Таким образом ситуация на валютном рынке в июне будет достаточно стабильной, контролируемой и прогнозируемой", — подытожил Лесовой.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 26 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,15 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,49 (покупка) и 37,58 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ректор Международного института бизнеса Александр Савченко сделал прогноз по курсу доллара в Украине на 2023 год.