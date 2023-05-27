Ситуация в США может сказаться на Украине: каких изменений курса доллара и евро следует ожидать

Изменение стоимости валюты может сказаться на некоторых ценах

Эксперты предрекают курсу доллара стабильность к началу лета. Однако может измениться ситуация по другой валюте – евро в связи с непростой ситуацией вокруг доллара из-за риска дефолта в США.

Аналитик Алексей Козырев в анализе для сайта "Минфин" отметил, что изменение соотношения цены евро к доллару на мировом рынке будут отражаться на скачках стоимости евро в Украине. Это скажется даже на ценах, которые продавцы товаров из Европы заложат больший курс.

"Чем ближе час "Х" в США, тем сильнее вероятность скачков пары евро/доллар, и, соответственно, курса евро по отношению к гривне", — говорит эксперт. Он также отмечает, что не стоит избавляться от доллара из-за паники относительно падения его стоимости, ведь ситуацию будут активно стабилизировать, а Украине финансовая и военная помощь на 2023 год гарантирована.

Козырев прогнозирует на выходные 27-28 мая стоимость наличного доллара в пределах коридоров на покупку 37,2 — 37,4 грн, на продажу 37,45 — 37,75 гривен. Стоимость евро ожидается разнобойная: прием в пределах 39,40 – 40,49 грн и продажа 40,60 – 40,90 грн. Аналитик отмечает, что цена в обменниках может отличаться, что отражает "страхи" отдельных владельцев.

В настоящее время на валютном рынке курс составляет:

доллар — 37,45/37,52 грн,

евро — 40,5/40,68 грн.

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