Ситуація в США може позначитися на Україні: яких змін курсу долара та євро слід очікувати

Зміна вартості валюти може позначитися на деяких цінах

Експерти пророкують курсу долара стабільність до початку літа. Однак може змінитися ситуація по інші валюті — євро у зв'язку з непростою ситуацією навколо долара через ризик дефолту в США.

Аналітик Олексій Козирев в аналізі для сайту "Мінфін" зазначив, що зміна співвідношення ціни євро до долара на світовому ринку будуть відбиватися на стрибках вартості євро в Україні. Це позначиться навіть на цінах, в які продавці товарів з Європи закладуть більший курс.

"Чим ближче година "Х" у США, тим сильнішою є ймовірність стрибків пари євро/долар, і, відповідно, курсу євро щодо гривні", — каже експерт. Він також зазначає, що не варто позбавлятися долара через паніку щодо падіння його вартості, адже ситуацію активно стабілізуватимуть, а Україні фінансова та військова допомога на 2023 гарантована.

Козирев прогнозує на вихідні 27-28 травня вартість готівкового долара в межах коридорів на покупку 37,2 — 37,4 грн, на продаж 37,45 — 37,75 гривень. Вартість євро очікується різнобійна: прийом у межах 39,40 — 40,49 грн та продаж 40,60 — 40,90 грн. Аналітик зазначає, що ціна в обмінниках може відрізнятися, що відбиває "страхи" окремих власників.

Наразі на валютному ринку курс складає:

долар — 37,45/ 37,52 грн,

євро — 40,5/ 40,68 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на валютному ринку на початку червня очікується "штиль". Причиною тому стануть дія валютних обмежень НБУ та зернового коридору.