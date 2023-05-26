Злетить чи залишиться "травневим"? Чого чекати від курсу долара на початку червня

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара з 29 травня по 4 червня.

Ситуація на валютному ринку України в червні буде схожа на ту, що була в травні. Різких стрибків і коливань курсу очікувати в перший місяць літа не варто. Загалом на курс впливатимуть одразу кілька економічних факторів.

Таку думку висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий, пише "УНІАН". За його словами, з 29 травня до 4 червня курс долара в Україні буде в межах 37-38 грн/дол., а курс євро — 40-41 грн.

"Докорінні зміни, наприклад, різкі стрибки або падіння долара або євро, навряд чи можливі. Як і протягом останнього місяця, різниця між офіційним курсом і курсом в обмінних пунктах збережеться постійною — до 2,5%. Тобто подальше зміцнення гривні також малоймовірно", — прогнозує Лісовий.

Він зазначив, що впливатимуть на курс кілька економічних факторів: зокрема, ефективні дії НБУ щодо балансу між попитом та пропозицією на міжнародні резерви, активізація діяльності як великих підприємств, так і малого, середнього бізнесу, а також системне надходження макрофінансової допомоги від країн-партнерів.

"Якщо враховувати тільки економічні чинники, то можемо припустити, що ситуація на валютному ринку в червні буде майже тотожною травневою: щоденні коливання готівкового курсу долара та євро не перевищать 0,3-0,5 грн, різниця між курсом купівлі та продажу буде мінімальною. до 0,3 грн, а валютний коридор допустимих змін залишиться стійким: 37-38 грн/дол. та 40-41 грн/євро. Таким чином ситуація на валютному ринку в червні буде достатньо стабільною, контрольованою та прогнозованою", — підсумував Лісовий.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 26 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,15 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,49 (купівля) та 37,58 (продаж). Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко зробив прогноз курсу долара в Україні на 2023 рік.