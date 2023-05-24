Зараз все стабільно, але...: чого українцям чекати від курсу долара у червні

Експерти зробили прогноз щодо курсу долара на червень

Ситуація на валютному ринку України у червні буде стабільною і не відрізнятиметься від тієї, що була у травні. Курс долара триматиметься на рівні 37 гривень із коливаннями в межах 50 копійок.

Такий прогноз зробили заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса та керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. Про це пише 24 канали.

"Зараз все стабільно. Однак, якщо з’являться фактори, які збільшать попит чи пропозицію, зможемо побачити будь-які зміни. Утім, потенційних передумов для цього зараз немає", — сказав Фурса.

За його словами, причина "штилю" на валютному ринку — відсутність потенційних факторів, які можуть змінити поточну ситуацію.

Своєю чергою Олександр Паращий наголосив, що на стабільність курсу впливають одразу кілька факторів, зокрема:

функціонування зернового коридору;

продовження дії валютних обмежень НБУ

"Відплив валюти у нас за фінансовими операціями не буде. Експорт, швидше за все, буде на відносно високому рівні. Відповідно, попит на долар буде відносно низьким. Таким чином, поки немає ознак, щоб ситуація якось змінилася порівняно з тим, що маємо сьогодні", — зазначив він.

Також Паращій додав, що стабільність на ринку забезпечуватимуть й інші фактори:

постійний приплив валюти від фінансових партнерів України;

продовження фінансової та військової допомоги країні;

стабільне зростання золотовалютних резервів

"У червні, швидше за все, курс буде в районі близько 37 гривень за долар. Плюс-мінус 50 копійок", — підсумував експерт.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 24 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,10 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,41 (купівля) та 37,48 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олег Гетьман зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на початок літа і пояснив, чи відбудуться значні зміни на валютному ринку.